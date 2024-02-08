США нанесли удар по Ираку, в результате атаки убит командир "Катаиб Хезболлах"

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Военные США 7 февраля нанесли удар по цели в Ираке и уничтожили командира группировки "Катаиб Хезболлах". Об этом со ссылкой на заявление Центрального командования ВС США сообщает РИА Новости.

"Седьмого февраля силы Центрального командования США совершили односторонний удар в Ираке в ответ на атаки против своих военнослужащих, уничтожив командира "Катаиб Хезболлах", – указано в заявлении.

В командовании США подчеркнули, что считают его ответственным за планирование и участие в атаках против американских сил в регионе. Там также заявили, что продолжат предпринимать "необходимые шаги" для своей защиты.

В ночь на 3 февраля Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило нанесение ударов по территории Сирии и Ирака, сообщив, что всего было поражено более чем 85 целей. Удары наносились по командным, оперативным и разведывательным центрам, складам ракет и БПЛА, а также по объектам логистической и боевой цепи поставок группировок.

Действия США стали ответом на атаку с использованием беспилотника на военную базу США на северо-востоке Иордании 28 января, в результате которой погибли трое американских военнослужащих.