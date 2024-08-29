Один человек погиб и 10 пострадали из-за утечки газа на заводе в Иране

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Один человек погиб, еще десять пострадали в результате утечки газа на одном из заводов в иранской провинции Исфахан. Об этом сообщает местное государственное агентство ISNA.

Уточняется, что завод принадлежит Корпусу стражей исламской революции (КСИР) – элитному подразделению ВС Ирана. Подробности случившегося уточняются.

Восемь человек погибли ранее в результате схода оползня на Пхукете. Предварительно, среди погибших оказались двое россиян, три гражданина Таиланда и три человека из Мьянмы.

Еще одно ЧП произошло в середине августа в Карибском море у Венесуэлы, где произошел разлив нефти с нефтеперерабатывающего завода Эль-Палито. На некоторых пляжах после этого было обнаружено большое количество углеводородов.