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18 августа, 16:17

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Reuters: разлив нефти произошел в Карибском море у берегов Венесуэлы

Разлив нефти произошел в Карибском море у берегов Венесуэлы

Фото: ТАСС/Zuma

В Карибском море у Венесуэлы произошел разлив нефти, пишет Reuters со ссылкой на источники.

По информации агентства, разлив произошел с нефтеперерабатывающего завода Эль-Палито уже несколько дней назад. Как отмечается в издании, на некоторых пляжах было обнаружено большое количество углеводородов.

"Это повлияло на некоторые лодки", – приводит агентство слова источника.

Как заявил другой источник издания, было видно три больших нефтяных пятна, которые выбросило на берег.

В конце июля танкер, перевозивший 1,4 миллиона литров мазута, затонул у берегов Филиппин. С судна удалось спасти 16 из 17 человек. Как тогда заявил министр транспорта Филиппин Хайме Баутиста, один человек после произошедшего пропал.

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