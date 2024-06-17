Утечка нефти произошла в Олекминском районе Якутии

Фото: телеграм-канал "Служба спасения Якутии"

Утечка нефти произошла в субботу, 15 июня, при погрузке нефтеналивной баржи ПАО "ЛОРП" МН 2501 в Олекминском районе Якутии. Об этом сообщается на сайте службы спасения республики.

По данным ведомства, в этот же день на место происшествия направился вертолет "Полярных авиалиний" с восемью спасателями на борту для ликвидации разлива нефти.

Ранее на нефтесборном коллекторе под Усинском разлилась нефтесодержащая жидкость на площади до трех тысяч квадратных метров. Утечка произошла в 30 метрах от куста скважин 6202, за кустовой площадкой 4599.

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Екатерина Киселевич указала, что позже разлив локализовали, угрозы распространения и попадания в водоемы не было. Ликвидацией загрязнения занимался 31 сотрудник компаний "Лукойл-Усинскнефтегаз" и СПАСФ "Природа", а также семь единиц техники.