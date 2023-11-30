Утечку хлора зафиксировали на станции водоочистки в Волгограде

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Утечка хлора произошла на станции водоочистки в Тракторозаводском районе Волгограда. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации города.

По информации Концессий водоснабжения, утром был зафиксирован факт неисправности запорной арматуры на складе хранения химических реагентов. При этом угроза для персонала или жителей отсутствует.

Уточняется, что хлор не обнаружили за пределами предприятия. Станция водоочистки работает в штатном режиме, герметичность оборудования восстановлена. Оперативные службы работают на месте.

Ранее на руднике в городе Удачном Якутии случился выброс метана. Предварительно, в результате инцидента пострадали пять человек, трое из них погибли.

До этого загрязнение нефтепродуктами произошло на Северной Двине в Архангельской области. Было обнаружено пятно размером 0,5 на 4 километра.

Разлив нефти произошел в Татарстане