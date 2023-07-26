Разлив нефтепродуктов произошел на Северной Двине в Архангельской области

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Архангельской области"

Загрязнение нефтепродуктами произошло на Северной Двине в Архангельской области. Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала о происшествии.

Она уточнила, что было обнаружено пятно размером 0,5 на 4 километра. Специалисты выяснили, что загрязнение произошло во время бункеровки судна "Касимов".

"С утра на месте работают наши инспекторы и специалисты Центра лабораторного анализа и технических измерений по Архангельской области", – говорится в ее публикации в телеграм-канале.

Радионова рассказала, что сейчас определяется точный масштаб разлива и отбираются пробы. После этого можно будет оценить ущерб, резюмировала она.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что утечка нефтепродуктов из танкера, вставшего под погрузку дизельным топливом, произошла на реке Лене в Усть-Куте. Он уточнил, что для очистки акватории применили сорбент. По его словам, транспортная прокуратура взяла этот инцидент на контроль.

Позднее утечку нефтепродуктов обнаружили в Троицко-Печорском районе Коми. Отмечалось, что фотографии и видео, сделанные на месте ЧП, не зафиксировали больше разливы нефтепродуктов на территории государственного лесного фонда. Месторождение эксплуатировало ООО "Нижнеомринская нефть".



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