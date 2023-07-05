Нефть из поврежденного нефтепровода компании "Нобель Ойл" загрязнила 5 км реки Колвы

Фото: ТАСС/Прокуратура Республики Коми

Специалисты выявили загрязнение нефтепродуктами реки Колвы в Республике Коми, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Течение реки обследовали с воздуха. Выяснилось, что нефть из поврежденного нефтепровода компании "Нобель Ойл" загрязнила пять километров Колвы.

О разливе нефтесодержащей жидкости в Коми стало известно 3 июля. Это произошло на Южно-Ошском нефтяном месторождении. В результате разлива нефтепродукты попали в том числе в реку Колву.

Накануне Росприроднадзор организовал внеплановую проверку компании "Нобель Ойл" после разлива нефтепродуктов в Коми. Указанная компания эксплуатирует трубопровод, из-за отказа которого и произошел разлив. Проверка организована по требованию прокуратуры.