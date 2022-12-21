21 декабря, 23:54Происшествия
Разлив мазута произошел в Таманском заливе в Краснодарском крае
Фото: Москва 24/Александр Горностаев
В акватории Таманского залива в Краснодарском крае произошел разлив мазута. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
"К месту направлены экстренные службы, выставлены боновые заграждения", – говорится в сообщении.
На место также направлена группа Темрюкского пожарно-спасательного гарнизона. Всего к ликвидации последствий разлива привлечено 24 человека и 7 единиц техники.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации региона, в воду попало около трех тонн мазута.
Ранее сообщалось, что в Якутии из-за опрокидывания бензовоза в озеро Липпетях попали нефтепродукты. Инцидент произошел в июле этого года в Чурапчинском районе республики.
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