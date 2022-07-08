Нефтепродукты попали в озеро в Якутии после опрокидывания бензовоза

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В Чурапчинском районе Якутии опрокинулся бензовоз. В результате аварии нефтепродуты попали в озеро Липпетях.

По данным пресс-службы региональной прокуратуры, в настоящее время уточняется объем разлитого топлива.

В надзорном ведомстве также уточнили, что разлив произошел около дизельной электростанции в селе Чурапча.

"На данный момент установлена заградительная линия для предотвращения дальнейшего разлива", – говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки. Кроме того, предстоит оценить ущерб, причиненный окружающей среде, а также дать оценку соблюдению требований природоохранного законодательства.

Ранее сообщалось, что на нефтебазе в Кстове в Нижегородской области загорелись семь бензовозов с дизельным топливом. Пожару был присвоен третий ранг сложности.