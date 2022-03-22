Семь бензовозов загорелись на нефтебазе под Нижним Новгородом

На нефтебазе в Кстове в Нижегородской области загорелись семь бензовозов с дизельным топливом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС РФ.

"В 09:34 по московскому времени поступило сообщение о пожаре на территории частной нефтебазы по адресу Нижегородская область, Кстовский муниципальный округ, Промышленный район", – отметили в ведомстве.

Пожару присвоен третий ранг сложности. В настоящее время продолжается его тушение. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Роспотребнадзор между тем организовал отбор проб воздуха в районе жилых домов, в направлении которых дует ветер.

По факту инцидента проверку организовала региональная прокуратура. Специалисты оценят соблюдение норм российского законодательства и при необходимости примут меры прокурорского реагирования.

В своем телеграм-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что в настоящее время в связи с пожаром в регионе формируется оперативный штаб. На место ЧП выехал его заместитель Петр Банников.

В декабре 2021 года бензовоз опрокинулся и загорелся на трассе "Глубокий обход" под Красноярском. На месте аварии разлилось порядка 10 тонн дизельного топлива. Водитель при этом успел покинуть машину.

