Фото: МВД по Красноярскому краю

Бензовоз опрокинулся и загорелся на трассе под Красноярском, водитель успел покинуть машину, сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное управление МВД по региону.

По предварительным данным, инцидент произошел в 19:40 (15:40 мск) на 10-м километре автодороги "Глубокий обход" Красноярска.

В настоящий момент движение на данном участке дороги перекрыто. На месте ЧП работают сотрудники ГИБДД.

В краевом главке МЧС уточнили, что на месте аварии разлилось порядка 10 тонн дизельного топлива.

Отмечается, что на место уже выехали спасатели с сорбентом. Пожар локализован на площади 14 квадратных метров.

Ранее ДТП с участием легковушки и бензовоза произошло на Чертановской улице в Москве. В результате аварии разлива топлива и возгорания не произошло, пострадавших в происшествии нет.