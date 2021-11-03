Движение перекрыто на Чертановской улице в Москве из-за ДТП с бензовозом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение транспорта перекрыто на Чертановской улице в Москве из-за аварии с участием легковушки и бензовоза, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Движение перекрыто в сторону центра. В результате ДТП разлива топлива и возгорания не произошло. По словам собеседника агентства, пострадавших также нет.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники полиции. Устанавливаются все причины случившегося.

Ранее авария с участием трех автомобилей произошла на МКАД. В результате ДТП пострадали три человека, среди них есть дети.