Два человека пострадали при столкновении автобуса с деревом в Домодедове

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автобус совершил столкновение с деревом в подмосковном Домодедове. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление областного главка МВД.

По имеющимся данным, авария случилась на 43-м километре Каширского шоссе.

"Водитель рейсового автобуса допустил столкновение с деревом", – рассказали в пресс-службе ведомства.

В результате аварии пострадали два человека – водитель автобуса и 17-летний пассажир. Об их состоянии не сообщается.

По предварительной информации, причиной ДТП стало плохое самочувствие водителя за рулем.

Ранее авария с участием трех автомобилей произошла на МКАД. ДТП случилось на 60-м километре автодороги.

В результате произошедшего пострадали три человека, в том числе двое детей.