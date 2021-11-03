Три человека пострадали в аварии с участием трех автомобилей на МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария с участием трех автомобилей произошла на МКАД. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

По его информации, ДТП случилось на 60-м километре автодороги.

"В результате аварии пострадали три человека", – заявил источник.

Уточняется, что среди пострадавших есть двое детей. Об их состоянии пока ничего неизвестно.

В данный момент выясняются обстоятельства и причины ДТП.

Ранее авария с участием грузовика и легкового автомобиля произошла на пересечении Полоцкой и Молодогвардейской улиц на западе Москвы. Сообщалось, что ДТП не привело к затруднениям в движении транспорта на участке дороги.