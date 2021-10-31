Грузовик и легковушка столкнулись на пересечении Полоцкой и Молодогвардейской улиц

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля произошло на пересечении Полоцкой и Молодогвардейской улиц на западе Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На пересечении Полоцкой и Молодогвардейской улиц столкнулись грузовой и легковой автомобили. Информация о пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. Затруднений движения нет.

Ранее сообщалось, что два автомобиля столкнулись на Беломорской улице в районе дома 12. Движение транспорта в месте аварии было полностью перекрыто.