Движение перекрыли в районе Беломорской улицы из-за ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два автомобиля столкнулись в Беломорской улицы в Москве, как сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"На Беломорской улице в районе дома 12 столкнулись два автомобиля. На месте работают оперативные службы города", – сообщили в ведомстве.

По информации Дептранса, движение в месте аварии полностью перекрыто. Водителей попросили выбирать пути объезда закрытого участка.

Ранее в октябре стало известно о серьезном ДТП с электромобилем Tesla. Машина врезалась в фонарный столб и загорелась. В результате происшествия никто не пострадал.