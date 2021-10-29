Три полосы перекрыли на внешней стороне МКАД в районе Реутова из-за ДТП

06:45
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Три полосы перекрыли для движения на внешней стороне 2-го километра МКАД в районе Реутова. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
"На внешней стороне 2-го километра МКАД столкнулись три автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Движение свободно по двум полосам из пяти", – говорится в сообщении в телеграм-канале Дептранса.
Водителям рекомендовали заранее выбирать пути объезда.
Ранее сообщалось, что на внутренней стороне 37-го километра МКАД произошла авария с участием семи автомобилей. ДТП случилось перед пересечением с улицей Павла Фитина. Движение было свободно по двум полосам из пяти.
До этого три автомобиля столкнулись на Садовом кольце. Один из водителей решил перестроиться, но в результате столкнулся с другим автомобилистом. От удара машину отбросило в соседний ряд, где в заторе стояла еще одна.
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