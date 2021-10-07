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Происшествия

09:27

Авария с участием семи автомобилей произошла на МКАД

происшествия ДТП

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Авария с участием семи автомобилей произошла на внутренней стороне 37-го километра МКАД. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

ДТП случилось перед пересечением с улице Павла Фитина. Движение свободно по двум полосам из пяти.

"На месте работают оперативные службы города", – добавили в Дептрансе.

Ранее ДТП произошло на Садовом кольце, там столкнулись три автомобиля. Один из водителей решил перестроиться, но в результате столкнулся с другим автомобилистом. От удара машину отбросило в соседний ряд, где в заторе стояла еще одна.

Кроме того, две машины столкнулись на пересечении улиц Нижней Масловки и Башиловской. Из-за аварии было занято три полосы движения из четырех в сторону пересечения с Петровско-Разумовским проездом.

На Садово-Сухаревской улице затруднено движение из-за ДТП

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