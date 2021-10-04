Пять человек пострадали при опрокидывании рейсового автобуса под Красноярском

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Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю
Рейсовый автобус опрокинулся на участке федеральной трассы "Енисей" недалеко от Дивногорска Красноярского края. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
Уточняется, что авария произошла накануне поздно вечером. Автобус следовал по маршруту Ермаковское – Красноярск.
"Под Дивногорском на 66-м километре трассы Р-257 "Енисей" водитель автобуса "Неоплан", двигаясь в направлении краевого центра, допустил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием на левую сторону", – говорится в сообщении.
По информации МВД, в автобусе находились 38 человек. По предварительным данным, пять человек получили травмы. Причины ДТП пока не уточняются.
Ранее сообщалось, что более десяти человек, в том числе пятилетний ребенок, пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в Хабаровском крае.
ДТП произошло на 19-м километре автодороги Хабаровск – село Лидога – поселок Ванино – Комсомольск-на-Амуре в ночь на воскресенье, 3 октября. По предварительным данным, водитель автобуса, в котором, предположительно, находились 30 человек, не справился с управлением и съехал в кювет.
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