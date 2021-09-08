Семь человек пострадали в аварии с автобусом на Кубани

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ДТП с участием междугороднего автобуса произошло на Кубани. Об этом сообщает сайт областного главка МЧС.

Авария случилась на трассе Темрюк – Краснодар – Ставрополь примерно в 20 километрах от города Кропоткин.

По информации источника ТАСС в экстренных службах региона, в результате случившегося пострадали семь человек.

"Здоровью пяти причинен легкий вред, еще двое получили травмы средней (степени. – Прим. ред.) тяжести", – уточнил источник.

Он добавил, что в основном пострадавшие получили ушибы.

Ранее ДТП с участием автобуса и тремя автомобилями произошло на 621-м километре дороги М-4 "Дон" в Бобровском районе Воронежской области. В результате аварии пострадали шесть человек.