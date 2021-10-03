Девять человек госпитализированы после ДТП с автобусом под Хабаровском

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Фото: пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю
Девять человек, в том числе пятилетнего ребенка, доставили в больницу после аварии с пассажирским автобусом в Хабаровском крае. Об этом со ссылкой на региональный Минздрав сообщает ТАСС. Уточняется, что еще троих пострадавших отправили на амбулаторное лечение.
"Девять человек доставлены во вторую краевую, среди них ребенок пяти лет, людей обследуют, тяжелых нет, все – в состоянии средней тяжести", – говорится в сообщении.
Авария произошла на 19-м километре автодороги Хабаровск – село Лидога – поселок Ванино – Комсомольск-на-Амуре в ночь на воскресенье, 3 октября. По предварительным данным, водитель автобуса, в котором, предположительно, находились 30 человек, не справился с управлением и съехал в кювет.
"По предварительной информации, <...> водитель 1969 года рождения, управляя автобусом DAEWOO, не справился с управлением, в результате чего совершил съезд в правый кювет по ходу своего движения с последующим опрокидыванием на правую сторону", – сообщает "МВД. Медиа".
Следственный комитет и прокуратура региона начали проверку по факту ДТП. Предстоит также дать оценку состоянию дорожного покрытия и соблюдению режима труда и отдыха водителя автобуса.
Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Тамбовской области. Авария произошла на 500-м километре трассы Р-22. Там столкнулись автомобиль и микроавтобус, следовавший в Москву.
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