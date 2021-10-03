12 человек пострадали в ДТП с автобусом в Хабаровском крае

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В Нанайском районе Хабаровского края произошло ДТП с участием автобуса, в результате которого пострадали двенадцать человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.

"В результате ДТП, предварительно, в скорую помощь обратились 12 человек, всех увезли в ЦРБ села Троицкое", – отметил в ведомстве.

Уточняется, что автобус съехал в кювет. До этого сообщалось о восьми пострадавших, из которых пятеро были госпитализированы.

Ранее под Томбовом, на 500-м километре трассы Р-22, легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом, следовавшим в Москву. В результате ДТП девять человек пострадали, еще трое погибли, из которых двое – взрослый и ребенок – находились в легковушке.

