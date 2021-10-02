Водитель загоревшегося в Хорошево-Мневниках автомобиля погиб

02 октября, 23:06
Фото: TakeArt/depositphotos
Водитель автомобиля Audi, который загорелся минувшей ночью в районе Хорошево-Мневники после наезда на препятствие, скончался. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция в своем телеграм-канале.
"Водитель автомобиля Audi R8, двигаясь в левом ряду от проезда Главмосстроя в направлении улицы Крылатская, не справился с управлением и совершил наезд на разделительное ограждение <...> с последующим возгоранием и наездом на мачту городского освещения", – говорится в публикации.
От полученных травм водитель скончался на месте.
Как уточнили в ГИБДД, погибшим оказался 21-летний молодой человек, владелец машины, на счету которого только за период с 2020 по 2021 год числятся 696 штрафов за нарушения ПДД.
Инцидент произошел в ночь с 1 на 2 октября на улице Нижние Мневники. В районе дома 62А автомобиль врезался в бетонный отбойник, после чего загорелся.
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