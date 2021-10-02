Автомобиль загорелся на северо-западе столицы

На северо-западе столицы загорелся автомобиль. По данным Дептранса, это произошло на Бульваре Генерала Карбышева.

Движение по бульвару от проспекта Жукова перекрыли. Обстоятельства произошедшего выясняются. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.