Склад с маслами и топливом загорелся в подмосковной Балашихе

07:23 (обновлено 02.10.2021 07:35)
Фото: ГУ МЧС России по Московской области
В подмосковной Балашихе на площади 1 600 квадратных метров загорелась крыша склада с маслами и горюче-смазочными материалами. Об этом в субботу, 2 октября, со ссылкой на пресс-службу МЧС сообщает ТАСС.
"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение кровли по всей площади 1 600 квадратных метров. Эвакуация не проводилась", – говорится в сообщении.
Уточняется, что нежилое здание находится в микрорайоне Салтыковка. К тушению пожара привлечены 28 человек и 21 единица техники.
Информация о пожаре поступила в 05:15, в 07:11 МЧС сообщило о локализации.
Ранее пожар произошел на складе с изоляционными материалами в ТиНАО. Огонь тушили и с земли, и с воздуха. Вертолет доставил на место происшествия 50 тонн воды, совершив 10 сбросов. Также в тушении участвовали более 100 человек и 40 единиц техники.
Сообщалось, что на складе хранилось большое количество воспламеняющихся материалов и предметов, что усложняло работы по ликвидации возгорания. В результате происшествия прокуратура Москвы организовала проверку, поручив дело прокуратуре ТиНАО.
Склад с изоляционными материалами сгорел в ТиНАО
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