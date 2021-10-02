Склад с маслами и топливом загорелся в подмосковной Балашихе

Фото: ГУ МЧС России по Московской области

В подмосковной Балашихе на площади 1 600 квадратных метров загорелась крыша склада с маслами и горюче-смазочными материалами. Об этом в субботу, 2 октября, со ссылкой на пресс-службу МЧС сообщает ТАСС.

"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение кровли по всей площади 1 600 квадратных метров. Эвакуация не проводилась", – говорится в сообщении.

Уточняется, что нежилое здание находится в микрорайоне Салтыковка. К тушению пожара привлечены 28 человек и 21 единица техники.

Информация о пожаре поступила в 05:15, в 07:11 МЧС сообщило о локализации.

Ранее пожар произошел на складе с изоляционными материалами в ТиНАО. Огонь тушили и с земли, и с воздуха. Вертолет доставил на место происшествия 50 тонн воды, совершив 10 сбросов. Также в тушении участвовали более 100 человек и 40 единиц техники.

Сообщалось, что на складе хранилось большое количество воспламеняющихся материалов и предметов, что усложняло работы по ликвидации возгорания. В результате происшествия прокуратура Москвы организовала проверку, поручив дело прокуратуре ТиНАО.