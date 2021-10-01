Пожар на складе в ТиНАО потушили

Фото: МЧС России

Пожар на складе с изоляционными материалами в ТиНАО удалось потушить, сообщает МЧС РФ по Москве.

"Принятыми мерами в 11:35 мск пожар был локализован, а в 14:10 мск – ликвидирован.

Передвижной лабораторией проводились замеры воздуха, по результатам замеров ПДК не превышено", – говорится в сообщении.

Информация о возгорании поступила дежурным в 10:36. Здание, где произошел пожар, располагается на улице Адмирала Корнилова, владение 18.

Пожар тушили и с земли, и с воздуха. Вертолет доставил на место происшествия 50 тонн воды, совершив 10 сбросов. Также в тушении участвовали более 100 человек и 40 единиц техники.

Сообщалось, что на складе хранилось большое количество воспламеняющихся материалов и предметов, что усложняло работы по ликвидации возгорания.

В результате происшествия прокуратура Москвы организовала проверку, поручив дело прокуратуре ТиНАО.

