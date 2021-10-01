Концентрация вредных веществ на месте пожара на складе в ТиНАО не превышает норму – МЧС

13:40
Фото: ГУ МЧС России по г. Москве
В МЧС России заявили, что на месте пожара на складе в ТиНАО не было выявлено превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Передвижная лаборатория проводит замеры воздуха, по результатам замеров ПДК не превышено", – говорится в сообщении.
Тушение пожара продолжается. По данным ведомства, вертолет доставил 50 тонн воды, совершив 10 сбросов. Пожарные не допустили распространения огня на соседние здания.
Отмечается, что на складе хранится большое количество воспламеняющихся материалов и предметов, это усложняет работы по ликвидации возгорания.
В результате происшествия прокуратура Москвы организовала проверку, поручив дело прокуратуре Троицкого и Новомосковского административных округов.
Информация о возгорании поступила дежурным в 10:36. Здание, где произошел пожар, располагается на улице Адмирала Корнилова, владение 18.
Ранее сообщалось, что площадь пожара достигла 3 тысяч "квадратов". Позднее стало известно, что огонь распространился по всей площади склада. Также произошло обрушение кровли.
К тушению привлечены более 100 человек, 40 единиц техники и вертолет Московского авиационного центра.
Пожар на складе на юго-западе Москвы локализован
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