Повышенный номер сложности присвоен пожару на складе в ТиНАО

Второй номер сложности из пяти присвоен пожару на складе в ТиНАО. Там на улице Адмирала Корнилова загорелся склад с изоляционными материалами. Об этом информагентству сообщил источник в экстренных службах.

"Пожару присвоен второй номер сложности", – сказал собеседник агентства.

Уточняется, что общая площадь склада – 5 тысяч квадратных метров. Площадь возгорания устанавливается.