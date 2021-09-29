Федерация гандбола РФ дисквалифицировала 8 игроков юношеской сборной

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Исполнительный комитет Федерации гандбола России утвердил сроки дисквалификации игроков в составе молодежной сборной РФ на чемпионате Европы, сообщил генеральный директор ФГР Лев Воронин.
Выяснилось, что во время выступления за национальную команду они через третьих лиц делали ставки в букмекерских конторах, после чего обеспечивали необходимый для незаконного обогащения результат.
Четырех игроков дисквалифицировали на 5 лет, двух – на 2 года, еще двух – до 30 июля 2022 года. Начало срока дисквалификации – 21 сентября 2021 года.
"На протяжении чемпионата Европы ко мне лично поступил сигнал, что была договорная игра. На основании этого я связался с главным тренером сборной, где попытался выяснить причины", – цитирует Воронина РИА Новости.
Ранее олимпийского чемпиона по вольной борьбе Биляла Махова дисквалифицировали на 4 года за допинг. Срок дисквалификации 34-летнего спортсмена отсчитывается с 27 января 2021 года.
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