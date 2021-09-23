Олимпийского чемпиона по вольной борьбе Биляла Махова дисквалифицировали за допинг

Фото: РИА Новости/Владимир Баранов
Олимпийского чемпиона по вольной борьбе Биляла Махова на 4 года дисквалифицировали за допинг. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Срок дисквалификации 34-летнего спортсмена отсчитывается с 27 января 2021 года.
Билял Махов – российский спортсмен, выступающий как в вольной, так и в греко-римской борьбе. Он является победителем летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, трехкратным чемпионом мира и чемпионом Европы по вольной борьбе, а также чемпионом России по греко-римской и вольной борьбе.
На ОИ в Лондоне Махов выступал в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 120 килограммов, став бронзовым призером. Серебро и золото получили Давит Модзманашвили и Артур Таймазов соответственно. В 2019 году, после перепроверки, выявившей наличие запрещенных веществ в допинг-пробах, спортсменов лишили медалей. Тогда золото досталось Махову.
Ранее на Олимпийских играх в Токио за нарушение правил соревнований по спортивной ходьбе на 20 километров был дисквалифицирован российский спортсмен Василий Мизинов. Сначала он получил 2-минутный штраф, а после четвертого предупреждения был вынужден покинуть дистанцию.
В Минспорте надеются покончить с допинг-скандалами
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