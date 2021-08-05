Мизинова сняли с соревнований по спортивной ходьбе на ОИ из-за нарушения правил

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Российский спортсмен Василий Мизинов не финишировал во время соревнований по спортивной ходьбе на 20 километров на Олимпийских играх в Токио.

Сначала он получил три предупреждения за нарушение техники ходьбы и был вынужден отбыть 2-минутный штраф. После четвертого предупреждения Мизинова дисквалифицировали.

Ранее российские ватерполистки уступили американкам в полуфинале Олимпийских игр. Встреча завершилась со счетом 15:11 в пользу США.

В другом полуфинале встретятся спортсмены Венгрии и Испании, после чего станет известно, с кем россияне будут бороться за бронзу.

