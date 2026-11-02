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02 ноября, 17:29

Шоу-бизнес

Актриса Ксения Утехина рассказала, что озвучила несколько трамвайных остановок в Москве

Фото: legion-media.com/Zinovskaya Olga

Актриса Ксения Утехина озвучивала остановки театрального трамвая, посвященного режиссеру Олегу Табакову. Об этом девушка рассказала в интервью Москве 24.

Трамвай курсирует по маршруту А, от МЦД Калитники до станции метро "Чистые пруды". Утехина отметила, что многие пишут ей, что слышали ее голос, или оставляют соответствующие комментарии в социальных сетях.

Актриса добавила, что чувствует Москву своим городом и что город также чувствует ее своей. По ее словам, она сразу поняла, что это ее место.

"Я на "Чистых прудах" сделала шаг с чемоданом, одна, с выбритым виском и поняла, что это мое место и я буду здесь", – объяснила Утехина.

Взаимоотношения с городом актриса описала как глубокую влюбленность и родственные отношения. Своим любимым местом она назвала Чистые пруды. Артистка подчеркнула, что если бы ее спросили, где бы она хотела жить, то она в первую очередь назвала бы именно его.

"Это родное место. Здесь воздух, мне кажется, другой", – добавила актриса.

Утехина также выделила Патриаршие пруды, поскольку она там снималась и каждое лето проводит на съемках.

Тем не менее актриса предпочитает не покидать Чистые пруды. Она объяснила, что здесь находятся театры и школа, также рядом живут близкие друзья.

"Весь этот район – у меня ощущение, что это центр Москвы, поэтому отсюда никуда и не хочется идти", – заключила Утехина.

В августе этого года в столице запустили тематический театральный трамвай. Он получил название "Метаморфозы Театра Олега Табакова". Таким образом в Москве решили отдать дань памяти великому актеру, театральному режиссеру и педагогу.

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