Мужчину в Архангельске ошибочно признали умершим после инфаркта миокарда

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В Архангельске мужчину ошибочно признали умершим после инфаркта миокарда. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба областного Минздрава.

По данным ведомства, к мужчине прибыла реанимационная бригада скорой медицинской помощи. Она проводила ему реанимационные мероприятия на дому более часа, а после зафиксировала смерть.

"На этапе поступления в морг было зафиксировано появление спонтанного дыхания, в связи с чем пациент был экстренно доставлен в Первую городскую клиническую больницу", – добавили в Минздраве.

Сейчас мужчине проводят интенсивную терапию. Его состояние оценивают как крайне тяжелое. По факту произошедшего проводится служебная проверка.

Ранее в американском штате Аризона ребенок ожил через 5 часов после констатации смерти – он тонул на заднем дворе в бассейне. Несовершеннолетнему оказали первую помощь, его доставили в больницу, однако через час ребенок скончался.

Спустя несколько часов в полицейском управлении сообщили, что у него появились признаки жизни. Малыша доставили в другую больницу, в результате его удалось спасти.