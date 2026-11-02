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02 ноября, 17:10

Общество

Стилист Сергей Зверев оценил стиль москвичей

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Шоумен и чемпион мира по парикмахерскому искусству Сергей Зверев признался, что ему нравится стиль людей во всех районах Москвы. Об этом он заявил в интервью телеканалу Москва 24.

По его словам, везде бывают и очень стильные, и совсем одинаковые люди.

"Есть модные, очень модные люди, а есть прям совсем... Помните, был период, что "лабубу" все носили? Вот эту лабуду. Это прямо совсем (посредственность. – Прим. ред.)", – отметил Зверев.

Стилист признался, что иногда он замечает интересно одетых москвичей на Патриарших прудах, хотя, по его словам, нередко туда приходят и по 20 одинаково одетых девушек, которые следят за трендами в соцсетях и перенимают их друг у друга.

Порой шоумен также замечает на столичных улицах очень ярких горожан, которые проявляют свою индивидуальность, не нося при этом знаменитые бренды. В этом случае он может подойти и сделать комплимент, а также спросить подробнее про наряд.

Ранее Зверев предложил сделать алый цветом года в России. Он назвал этот оттенок мощным и ярким, а также отметил, что всегда выберет его, чтобы одержать победу.

Идею ввести цвет года в России предложила советник президента РФ Елена Ямпольская, возглавляющая Совет по разработке и продвижению нового российского стиля. По ее словам, выбор собственного оттенка поможет подчеркнуть национальную специфику страны.

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