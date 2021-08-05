Российские ватерполистки уступили американкам в полуфинале Олимпиады

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Российские ватерполистки уступили американкам в полуфинале Олимпийских игр в Токио.
Встреча завершилась со счетом 15:11 в пользу США. В другом полуфинале встретятся спортсмены Венгрии и Испании, после чего станет известно, с кем россияне будут бороться за бронзу.
Финал и матч за бронзовую награду состоятся 7 августа.
Ранее российский боксер Альберт Батыргазиев стал олимпийским чемпионом в весе до 57 килограммов. Он принес делегации спортсменов ОКР 15-ю золотую медаль на Олимпийских играх в Токио.
Бой завершился победой Батыргазиева раздельным решением судей (3:2). Для российских боксеров это золото стало первым на Олимпиаде.
Накануне делегация спортсменов ОКР завоевала 14-ю золотую медаль Игр в Токио. Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина выиграли соревнования дуэтов. Спортсменки набрали 195,9079 балла (97,1079 + 98,8000) в сумме за техническую и произвольную программы.
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