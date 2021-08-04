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Спорт

14:44

Российские синхронистки выиграли соревнования дуэтов на ОИ в Токио

спорт

Фото: AP Photo/Dmitri Lovetsky

Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина выиграли соревнования дуэтов на Олимпийских играх в Токио.

Спортсменки набрали 195,9079 балла (97,1079 + 98,8000) в сумме за техническую и произвольную программы.

Серебряные медали соревнований дуэтов достались представительницам сборной Китая Хуан Сюэчэнь и Сунь Вэньянь (192,4499 балла). На третьей позиции расположились украинки Марта Федина и Анастасия Савчук (189,4620).

Для делегации спортсменов ОКР победа стала 14-й на текущей Олимпиаде в совокупности всех видов.

При этом для Ромашиной полученная золотая медаль стала шестой в карьере. Она является самой титулованной спортсменкой в истории синхронного плавания. Однако Ромашина объявила, что Игры в Токио станут последними в ее карьере.

Ранее российский борец Заур Угуев вышел в финал своей дисциплины в весе до 57 килограммов. Кроме того, команда ОКР по гандболу пробилась в полуфинал олимпийского турнира.

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