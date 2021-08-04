Российские синхронистки выиграли соревнования дуэтов на ОИ в Токио

Фото: AP Photo/Dmitri Lovetsky
Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина выиграли соревнования дуэтов на Олимпийских играх в Токио.
Спортсменки набрали 195,9079 балла (97,1079 + 98,8000) в сумме за техническую и произвольную программы.
Серебряные медали соревнований дуэтов достались представительницам сборной Китая Хуан Сюэчэнь и Сунь Вэньянь (192,4499 балла). На третьей позиции расположились украинки Марта Федина и Анастасия Савчук (189,4620).
Для делегации спортсменов ОКР победа стала 14-й на текущей Олимпиаде в совокупности всех видов.
При этом для Ромашиной полученная золотая медаль стала шестой в карьере. Она является самой титулованной спортсменкой в истории синхронного плавания. Однако Ромашина объявила, что Игры в Токио станут последними в ее карьере.
Ранее российский борец Заур Угуев вышел в финал своей дисциплины в весе до 57 килограммов. Кроме того, команда ОКР по гандболу пробилась в полуфинал олимпийского турнира.
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