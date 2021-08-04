В США назвали "секретное оружие" российских олимпийцев

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Американские СМИ обратили внимание на одну географическую особенность России, которая помогла сборной ОКР завоевать значительное число медалей на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает "Газета.ру".

Речь идет об огромной протяженности страны с запада на восток, благодаря которой российские спортсмены могли получить возможность адаптироваться к условиям Токио, не выезжая за границу.

"В разгар пандемии россияне обнаружили секретное тренировочное оружие: их собственную географию. Запершись в таких местах, как дальневосточный город Владивосток или остров Сахалин, многие звезды Олимпийского комитета России могли готовиться в тех же часовых поясах и условиях, что и в Японии", – отметил обозреватель американской газеты The Wall Street Journal.

Ранее российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина выиграли соревнования дуэтов на Олимпийских играх в Токио. Спортсменки набрали 195,9079 балла (97,1079 + 98,8000) в сумме за техническую и произвольную программы. Для делегации спортсменов ОКР победа стала 14-й на текущей Олимпиаде в совокупности всех видов.