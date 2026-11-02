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02 ноября, 17:14

Общество

Москвичей ожидают резкие перепады атмосферного давления на первой неделе ноября

Фото: depositphotos/Jim_Filim

Резкие перепады атмосферного давления ожидаются до конца недели в Москве. Об этом РИА Новости рассказала ведущий метеоролог Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По ее словам, со вторника, 3 ноября, давление начнет снижаться – с 753 до 744 миллиметров ртутного столба. Такие показатели ниже нормы, привычными значениями для ноября в столице являются 746–752 миллиметра ртутного столба.

При этом к субботе, 7 ноября, давление вернется к 750 миллиметрам ртутного столба. Синоптик отметила, что подобные колебания могут плохо отразиться на самочувствии метеозависимых людей.

Паршина предупредила, что у людей с пониженным артериальным давлением оно может упасть еще сильнее. Это грозит головной болью и слабостью.

Ранее главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что ноябрь в Москве может продолжить череду сухих месяцев. Согласно месячному прогнозу, температура в ноябре ожидается чуть выше климатической нормы. При этом среднее значение месяца обычно уже отрицательное – минус 0,6 градуса. Норма осадков составит 53 миллиметра.

Первый снег может выпасть в Москве 3 ноября

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