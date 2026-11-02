Путин обновил состав наблюдательного совета РФПИ

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Владимир Путин назначил шестерых представителей власти членами наблюдательного совета управляющей компании Российского фонда прямых инвестиций сроком на 5 лет. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

В новый состав вошли руководитель администрации президента Антон Вайно, глава Банка России Эльвира Набиуллина, вице-премьер Александр Новак, замглавы администрации президента России Максим Орешкин, глава Минэкономразвития Максим Решетников и вице-премьер – глава Минфина Антон Силуанов.

Генеральный директор управляющей компании РФПИ Кирилл Дмитриев также входит в наблюдательный совет по должности.

Ранее Путин назначил Ирину Окладникову вице-премьером – руководителем аппарата правительства, Дмитрия Ядрова – главой Минтранса, Андрея Никитина – вице-премьером, курирующим транспортную отрасль.

Олег Кожемяко стал вице-премьером – полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе, а Юрий Трутнев получил должность помощника главы государства.