Украинскую триатлонистку отстранили от участия в Олимпиаде из-за допинга

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Украинскую триатлонистку Юлию Елистратову временно отстранили от участия в летних Олимпийских играх в Токио из-за положительного допинг-теста. Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

В крови спортсменки обнаружили следы эритропоэтина. Проба была взята еще 5 июня 2021 года во время антидопингового контроля в рамках Кубка Европы по триатлону, который проходил в Днепре.

Елистратова не сможет принимать участие в соревнованиях до принятия окончательного решения в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом, а также антидопинговыми правилами Международного союза триатлона, однако она имеет право оспорить свое временное отстранение.

Ранее за нарушение антидопинговых правил Международная федерация футбола дисквалифицировала трех российских футболистов. Иван Князев и Дарья Мещерякова не смогут участвовать в соревнованиях два года, а Владимир Обухов – полгода.

В пробах Князева и Обухова был обнаружен метандиенон. Мещерякову отстранили из-за обнаружения фуросемида.