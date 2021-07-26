Украинскую триатлонистку отстранили от участия в Олимпиаде из-за допинга

Фото: instagram.com/yuliyayelistratova
Украинскую триатлонистку Юлию Елистратову временно отстранили от участия в летних Олимпийских играх в Токио из-за положительного допинг-теста. Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA).
В крови спортсменки обнаружили следы эритропоэтина. Проба была взята еще 5 июня 2021 года во время антидопингового контроля в рамках Кубка Европы по триатлону, который проходил в Днепре.
Елистратова не сможет принимать участие в соревнованиях до принятия окончательного решения в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом, а также антидопинговыми правилами Международного союза триатлона, однако она имеет право оспорить свое временное отстранение.
Ранее за нарушение антидопинговых правил Международная федерация футбола дисквалифицировала трех российских футболистов. Иван Князев и Дарья Мещерякова не смогут участвовать в соревнованиях два года, а Владимир Обухов – полгода.
В пробах Князева и Обухова был обнаружен метандиенон. Мещерякову отстранили из-за обнаружения фуросемида.
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