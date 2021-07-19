FIFA дисквалифицировала трех российских футболистов за допинг

Фото: depositphotos/photogearch

Решением Международной федерации футбола российские футболисты Иван Князев, Дарья Мещерякова и Владимир Обухов будут дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Уточняется, что Князев и Мещерякова не смогут участвовать в соревнованиях два года, Обухов – полгода.

В пробах Князева и Обухова был обнаружен метандиенон. Мещерякову отстранили из-за обнаружения фуросемида.

Ранее Международное агентство допинг-тестирования (ITA) завело дело в отношении четырех гребцов из России, уличенных в нарушении антидопинговых правил.

Вячеслав Михайлевский, Владислав Рябцев, Денис Клешнев и Сергей Федоровцев использовали запрещенные препараты в июне и июле 2014 года, в преддверии чемпионата мира по академической гребле.

