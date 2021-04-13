ITA завело дело в отношении четырех российских гребцов из-за допинга

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Международное агентство допинг-тестирования (ITA) завело дело в отношении четырех гребцов из России, уличенных в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

По данным агентства, Вячеслав Михайлевский, Владислав Рябцев, Денис Клешнев и Сергей Федоровцев использовали запрещенные препараты в июне и июле 2014 года – в преддверии чемпионата мира по академической гребле.

Спортсменов временно отстранили от участия в соревнованиях. Решение сразу вступило в силу.

Ранее сообщалось, что FIFA возбудила дела против российских футболистов из-за допинга. В нарушении правил в 2013 году подозреваются два игрока, однако их имена не были названы.