CAS дисквалифицировал чемпионов ОИ по легкой атлетике Антюх и Сильнова на 4 года

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Российских Олимпийских чемпионов по легкой атлетике Наталью Антюх и Андрея Сильнова дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте

Спортивного арбитражного суда (CAS).

Уточняется, что срок отстранения атлетов отсчитывается с 7 апреля 2021 года.

Кроме того, в суде сократили сроки дисквалификации спортсменок Юлии Кондаковой, Светланы Школиной и Екатерины Галицкой. Так, Кондакова и Школина дисквалифицируют на 2,9 года, а Галицкую – на 3 года.

Ранее сообщалось, что Петр Иванов покинул пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Его должность временно заняла олимпийская чемпионка в беге на 400 метров с барьерами Ирина Привалова.