Президент EWF оценил организацию чемпионата Европы по тяжелой атлетике в столице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Организацию чемпионата Европы по тяжелой атлетике в столице высоко оценил президент Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Хасан Аккус. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Каждый уголок здесь выглядит замечательно, и само здание проведения соревнований просто прекрасное", – отметил он.

По его словам, стандарт подобных соревнований снова может быть повторен только Россией.

Ранее сообщалось, что два легкоатлетических турнира, которые прошли при поддержке департамента спорта в столице в 2021 году, вошли в топ-15 международного рейтинга World Athletics. Уточняется, что лидерами стали Фестиваль прыжков с шестом, а также Кубок Москвы по прыжкам в высоту.