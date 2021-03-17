Два легкоатлетических турнира Москвы вошли в топ-15 рейтинга World Athletics

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Два легкоатлетических турнира, которые прошли при поддержке департамента спорта в столице в 2021 году, вошли в топ-15 международного рейтинга World Athletics. Об этом сообщили в пресс-службе Москомспорта.

Уточняется, что лидерами стали Фестиваль прыжков с шестом, а также Кубок Москвы по прыжкам в высоту. По словам руководителя департамента Алексея Кондаранцева, рейтинг учитывает не комплексные турниры по легкой атлетике, а старты, в рамках которых проводят соревнования лишь по одной дисциплине.

"Этот формат популярен и востребован в мире по понятным причинам: во-первых, он позволяет организаторам выстроить всю логистику турнира вокруг одного вида программы, во-вторых, зрителю просто проще удерживать все происходящее в фокусе внимания по сравнению с комплексными соревнованиями, где иногда параллельно разыгрывается сразу несколько комплектов наград", – цитирует Кондаранцева Информационный центр правительства Москвы.

Глава Москомспорта также добавил, что столица имеет большой опыт проведения таких мероприятий. Так, например, Кубок Москвы по прыжкам в высоту прошел уже в 25-й раз.

Ранее сообщалось, что столица вошла в пятерку лидеров в рейтинге по качеству школьного образования. Список составил Рособрнадзор на основе оценки регионов по 12 критериям. Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что рейтинг даст представление о качестве образования в регионе.