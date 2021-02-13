Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Петр Иванов покинул пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщает ТАСС.

"С сегодняшнего дня я сложил с себя полномочия президента Всероссийской федерации легкой атлетики", – сказал Иванов.

Его должность временно займет олимпийская чемпионка в беге на 400 метров с барьерами Ирина Привалова.

Иванов стал президентом ВФЛА в ноябре прошлого года, заменив на этом посту Евгения Юрченко. Он был избран главой федерации 28 февраля 2020 года и ушел в отставку 13 июля.

Петр Иванов родился в 1970 году, является главой АО "Скоростные магистрали" с сентября 2020 года. В 2005-2006 годах работал замглавы департамента транспорта и связи Москвы, в 2006–2013 годах был гендиректором ГУП "Мосгортранс", с 2013 года по 2016 год занимал должность заместителя председателя правительства Московской области.