Москвичей настоятельно призвали отказаться от автомобилей из-за снегопада

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

12:11

Иванов покинул пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики

спорт

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Петр Иванов покинул пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщает ТАСС.

"С сегодняшнего дня я сложил с себя полномочия президента Всероссийской федерации легкой атлетики", – сказал Иванов.

Его должность временно займет олимпийская чемпионка в беге на 400 метров с барьерами Ирина Привалова.

Иванов стал президентом ВФЛА в ноябре прошлого года, заменив на этом посту Евгения Юрченко. Он был избран главой федерации 28 февраля 2020 года и ушел в отставку 13 июля.

Петр Иванов родился в 1970 году, является главой АО "Скоростные магистрали" с сентября 2020 года. В 2005-2006 годах работал замглавы департамента транспорта и связи Москвы, в 2006–2013 годах был гендиректором ГУП "Мосгортранс", с 2013 года по 2016 год занимал должность заместителя председателя правительства Московской области.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать