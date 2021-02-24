Российские легкоатлеты не получили нейтральный статус и пропустят ЧЕ-2021 в помещении

Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Российские легкоатлеты не получили нейтральный статус и не выступят на чемпионате Европы 2021 года в помещении, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики. Турнир пройдет с 5 по 7 марта в польском городе Торунь.
Отмечается, что ВФЛА сделала все возможное, чтобы чистые атлеты могли поучаствовать в чемпионате Европы в помещении, но возможность возвращения нейтрального статуса российским спортсменам с большой долей вероятности рассмотрят на совете Всемирной легкоатлетической ассоциации 17–18 марта, но не ранее.
В связи с этим россияне не смогут принять участие в чемпионате. В федерации подчеркнули, что понимают всю горечь и разочарование атлетов, и попросили их набраться терпения и готовиться к летнему сезону.
"Мы продолжим настойчиво добиваться возможности для выступления россиян в международных соревнованиях", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Петр Иванов покинул пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Его должность временно заняла олимпийская чемпионка в беге на 400 метров с барьерами Ирина Привалова.
Иванов стал президентом ВФЛА в ноябре прошлого года, заменив на этом посту Евгения Юрченко. Он был избран главой федерации 28 февраля 2020 года и ушел в отставку 13 июля.
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