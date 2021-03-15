FIFA возбудила против российских футболистов дела из-за допинга

Фото: AP/Alexander Zemlianichenko
Международная федерация футбола (FIFA) возбудила дисциплинарные дела в отношении двух футболистов и одной футболистки из России из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил в 2013 году. Об этом сообщили в Российском футбольном союзе (РФС).
О каких именно игроках идет речь, не уточняется. Известно лишь, что это не футболисты, которые вызывались в национальные сборные команды.
РФС находится в постоянном контакте с FIFA по этому вопросу. Также в союзе пообещали оказать всю необходимую юридическую помощь российским спортсменам.
Ранее сообщалось, что Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила от соревнований чемпионку мира по тяжелой атлетике Светлану Шимкову. Спортсменку заподозрили в нарушении антидопинговых правил.
Спортсмены из России не смогут выступать под флагом страны до декабря 2022 года
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