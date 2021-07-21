Глава WADA заявил, что Россия понесла достаточное наказание за допинг

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Россия понесла наказание за использование допинга, сейчас эта эпопея завершена, заявил глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька. Об этом сообщает издание Rzeczpospolita.

"Российская сторона была наказана, у нас закончилась некая эпопея. Создана дорожная карта для Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Если они будут подчиняться правилам, а РУСАДА останется независимым от правительства, оно вернется в систему. Но это не вопрос ближайших недель или месяцев", – сказал он.

17 декабря CAS рассмотрел спор между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA) из-за расхождений в данных базы московской лаборатории.

В результате арбитраж принял решение отстранить российских спортсменов от международных соревнований под флагом и с гимном страны. Срок действия ограничения – до 16 декабря 2022 года.