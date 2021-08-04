Новости России: оползень перекрыл дорогу между районами Дагестана

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Оползень завалил проезд между двумя районами Дагестана. Дорогу перекрыли. Есть угроза повторного обвала. В Минтрансе региона пообещали восстановить движение 5 августа. Один из местных жителей во время камнепада стоял на заправке. Он рассказал, что в какой-то момент решил пригнуться. Случайное движение спасло ему жизнь – прямо в этот момент у него над головой пролетел камень.
Коронавирусные ограничения ужесточают в Ростовской области. С 4 августа местные жители не смогут попасть в фитнес-клубы, кафе и рестораны без справки о вакцинации или ПЦР-теста. Такое же правило распространяется на посещение почтовых отделений, МФЦ и других операционных залов для населения. Те, у кого ни одного из этих документов нет, услуги могут получить дистанционно.
В Якутии "Авиалесоохрана" искусственно вызывает осадки. Это должно снизить уровень пожарной опасности. В регионе полыхают почти миллион гектар леса. Это самая большая площадь возгораний в стране. Бороться с пламенем спасателям мешает сильная задымленность. Из-за плотного дыма, который добрался даже до северных районов Красноярского края, люди не видят солнца. А дневное время, по словам местных жителей, больше напоминает сумерки. С начала пожароопасного сезона в Якутии площадь сгоревших лесов превысила 4 миллиона гектар. Это сравнимо с площадью целой страны – Дании или Швейцарии.
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